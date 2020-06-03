شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الحوثيون يواصلون عرقلة المساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة مؤتمر المانحين لمساعدة شعب اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
وقال المجلس في بيانٍ نشره على موقعه الرسمي اليوم: "بدلا من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة بطائرات بدون طيار متفجرة، قدمتها لهم إيران".
وشدد المجلس على أنه حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن.
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