مساع اميركية جديدة لحل الخلاف الخليجي

وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته الخليج 365، إن "ترامب ضغط شخصيا -في اتصال هاتفي مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- لإنهاء الحظر الجوي الذي يجبر الطائرات المتجهة إلى الدوحة، في معظم الأحيان، على التحليق فوق إيران"، مبينة ان "هذه الخطوة تمنح طهران مصدر تمويل تريد الولايات المتحدة قطعه".

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن "إدارة ترامب وضعت جانبا جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز -بدلا من ذلك- على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي".

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وقالت الصحيفة إن "الأموال التي تتلقاها إيران بسبب ما يتعارف على تسميته بـ(رسوم التحليق فوق الأجواء)، أصبحت آثارا جانبية لم تكن متوقعة لقرار الدول الأربعة مقاطعة قطر".

وأدى الخلاف بين هذه الدول إلى انقسام مجلس التعاون الخليجي السداسي وتعقيد استراتيجية إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

وبصرف النظر عن مواجهة طموحات إيران في المنطقة، فإن أهداف ترامب تشمل الحد من الوجود العسكري الأمريكي، وتشجيع الدول العربية على تعميق العلاقات مع إسرائيل واحتواء تداعيات حرب أسعار النفط.

بدأ الانقسام في حزيران 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجأة العلاقات مع قطر واتهمت هذه الدول الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية بحسب تصنيف الولايات المتحدة، بما في ذلك حماس وحزب الله.