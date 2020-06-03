كابول ـ رويترز: أدان قادة أفغان مقتل رجل دين بارز في هجوم بعبوة ناسفة على مسجد في الحي الدبلوماسي شديد التحصين في العاصمة كابول وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين الثلاثاء أحدهما رجل الدين إياز نيازي إمام مسجد وزير أكبر خان. وكانت الشرطة قد قالت في البداية إن الانفجار وقع نتيجة تفجير انتحاري ثم قالت بعد ذلك إنه نجم عن عبوة ناسفة.

وقال مكتب الرئيس الأفغاني على تويتر إن الرئيس أشرف غني وصف الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية وعين فريقا للتحقيق في الحادث. ويشتهر نيازي بخطبه النارية التي ينتقد فيها عادة حركة طالبان والحكومة والقوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ونفت طالبان ضلوعها فيه وقال السياسي البارز عبد الله عبد الله، الذي عين حديثا رئيسا لوفد محادثات السلام مع طالبان، إن “الإرهابيين المجرمين” نالوا مرة أخرى من “شخصية دينية بارزة”.

وتابع “إنهم يعتبرون علماء الدين الأجلاء تهديدا رئيسيا لفكرهم المتطرف”.

وطالب العديد من الأفغان على وسائل التواصل الاجتماعي بإقامة يوم حداد رسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأفغان يدينون مقتل رجل دين في هجوم على مسجد بكابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.