البابا فرنسيس يعلق على الاحتجاجات الأمريكية: لا يمكن الصمت على العنصرية والعنف

قال البابا فرنسيس تعليقا على الاحتجاجات الأمريكية إن لا يمكن الصمت، حيال الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، ولا يمكن أن نغض الطرف عن العنصرية والإقصاء"، لكنه ندد بالعنف بوصفه "تدميرا ذاتيا، وهزيمة ذاتية".
ودعا البابا، الذي خصص الجزء الذي يلقيه بالإنجليزية من حديثه الأسبوعي للوضع في الولايات المتحدة، أن تتحقق المصالحة الوطنية والسلام.
ووصف مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي الذي قضى اختناقا لدى توقيفه من قبل الشرطة في منيابوليس، بأنه مأساوي، قائلا إنه يصلي من أجله، ومن أجل جميع من لاقوا حتفهم نتيجة "لخطيئة العنصرية".
واعتبر البابا فرنسيس أن أي شكل من أشكال العنصرية "غير مقبول"، منددا في الوقت نفسه بأعمال العنف خلال التظاهرات التي تلت مقتل فلويد.
وأشار إلى أنه "لا مكسب" من ردود الفعل العنيفة التي جرت في الأيام الماضية في الولايات المتحدة ضمن الاحتجاجات على عنف الشرطة الأميركية.
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