أكدت مراسلة قناة "سكاي نيوز العربية" بواشنطن إحاطة حديقة لافيات في الجهة المقابلة للبيت الأبيض بسياج لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى القصر الرئاسي. وأشارت المراسلة إلى أن واشنطن تشهد هدوءا نسبيا بعد إنتشار قوات الجيش الأمريكي بالمدينة. Advertisements وقد شهدت عدد من المدن الأمريكية إحتجاجات وأعمال شغب وحرق لمحلات تجارية في الأيام السابقة وصلت إلى محيط البيت الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا / إحاطة البيت الأبيض بسياجٍ لمنع وصول المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.