طنجة.. مستشفى دوق دو طوفار يستقبل 10 مصابين بـ”كوفيد-19″ في ليلة واحدة

استقبل مستشفى دوق دو طوفار، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، في طنجة، عشرة أشخاص من مختلف أحياء المدينة، بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الوقاية المدنية نقلت 5 أشخاص من أسرة واحدة، يقطنون في حي بنديبان، التابع لمقاطعة بني مكادة، فيما تم نقل حالتين من حي العرفان.
وجرى نقل 3 حالات من حيي البوغاز، وبوشتى، الموجودين في منطقة بني مكادة.
وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في طنجة 843 حالة مؤكدة، فيما وصل عدد الحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 706 حالات.
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