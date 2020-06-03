نائب يدعو رئاسة البرلمان الى تغيير طريقة ادارتها للجلسات

دعا النائب جواد الموسوي، الاربعاء، رئاسة البرلمان الى تغيير طريقة ادارتها للجلسات، معتبراً أن اسلوبها هو فاشل وغير منتج.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اسلوب رئاسة مجلس النواب فاشل وغير منتج في ادارة الجلسات وفيه استهانة بالوقت وافراغ للمواضيع المهمة والمصيرية من محتواها"، مؤكداً أنه "من غير المعقول استمرار الجلسة لخمس او ست ساعات فقط لاستهلاك الوقت للظهور الاعلامي وتسجيل المداخلات المكررة او غير المرتبطة بالموضوع الأصلي وبدون الخروج بقرارات مهمة لفائدة الشعب او اجابات مهمة لتساؤلات ضرورية".

وأضاف أن "على رئاسة المجلس تغيير طريقة ادارتها للجلسات للاستفادة المثلى من الوقت فاسلوب وطريقة ادارة الجلسات هو من صميم عملها لاسيما اننا في ازمة صحية واقتصادية ولسنا في وضعية طبيعية والوقت مهم جدا"، متابعاً بالقول "علاوة على خطورة الاختلاط واطالة فترة البقاء داخل جلسات المجلس من الناحية الصحية وبدون فائدة متحققة".