مجلس وزراء كردستان يناقش المباحثات مع بغداد وخطوات تطبيق قانون الإصلاح

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء 3 حزيران 2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وفي مستهل الاجتماع".وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، "إلى زيادة مخاطر فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع عدد المصابين وضحاياه، وتقدم باسمه ونيابة عن مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى ذوي الضحايا"، موجه "شكره للمواطنين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية".

وأشار الى أن "حكومة الإقليم مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين، ولن تدخر وسعاً في هذا الصدد، وقد قامت بكل ما هو ضروري، بيد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المواطنين في الحفاظ على سلامتهم والمجتمع".



وأكد أن "الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة راعت مصلحة المواطنين وأخذتها بنظر الاعتبار، وأعرب عن أسفه لمحاولات البعض تسييس مسألة صحية مرتبطة بحياة المواطنين وسلامتهم والتقليل من مخاطر الفيروس وتحريض الناس على عدم الالتزام، مشدداً على أن القانون هو الفيصل في ملاحقة هؤلاء".

وفي محور آخر من الاجتماع، سلط رئيس مجلس الوزراء، "الضوء على الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة والذي من المقرر أن ينطلق في الشهر الجاري بمشاركة حكومة الإقليم وسيمثلها رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان".

وتابع، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء عرض تقريراً مفصلاً عن الزيارات التي أُجريت إلى بغداد وعن سير المباحثات مع الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع الحكومة الجديدة مستمرة بهدف حل المشاكل المتعلقة بالنفط والقضايا المالية استناداً إلى الدستور".

ونوه الى أن "اللجنة العليا للإصلاح في إقليم كردستان قدمت "تقريراً عن خطوات ومتابعة الوزارات والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قانون الإصلاح، والذي قطع خطوات مهمة وفق إجراءات وآليات ضرورية اتبعتها اللجنة خلال التطبيق وفق المنهاج المُصدّق عليه بهذا الشأن".