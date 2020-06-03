وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، "إلى زيادة مخاطر فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع عدد المصابين وضحاياه، وتقدم باسمه ونيابة عن مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى ذوي الضحايا"، موجه "شكره للمواطنين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية".
وأشار الى أن "حكومة الإقليم مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين، ولن تدخر وسعاً في هذا الصدد، وقد قامت بكل ما هو ضروري، بيد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المواطنين في الحفاظ على سلامتهم والمجتمع".
وأكد أن "الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة راعت مصلحة المواطنين وأخذتها بنظر الاعتبار، وأعرب عن أسفه لمحاولات البعض تسييس مسألة صحية مرتبطة بحياة المواطنين وسلامتهم والتقليل من مخاطر الفيروس وتحريض الناس على عدم الالتزام، مشدداً على أن القانون هو الفيصل في ملاحقة هؤلاء".
وفي محور آخر من الاجتماع، سلط رئيس مجلس الوزراء، "الضوء على الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة والذي من المقرر أن ينطلق في الشهر الجاري بمشاركة حكومة الإقليم وسيمثلها رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان".
وتابع، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء عرض تقريراً مفصلاً عن الزيارات التي أُجريت إلى بغداد وعن سير المباحثات مع الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع الحكومة الجديدة مستمرة بهدف حل المشاكل المتعلقة بالنفط والقضايا المالية استناداً إلى الدستور".
ونوه الى أن "اللجنة العليا للإصلاح في إقليم كردستان قدمت "تقريراً عن خطوات ومتابعة الوزارات والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قانون الإصلاح، والذي قطع خطوات مهمة وفق إجراءات وآليات ضرورية اتبعتها اللجنة خلال التطبيق وفق المنهاج المُصدّق عليه بهذا الشأن".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس وزراء كردستان يناقش المباحثات مع بغداد وخطوات تطبيق قانون الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.