جائزة قارية.. كاتب مغربي يتفوق على كتاب إفريقيا

نال الكاتب، والفنان المغربي، يوسف أمين العلمي، أمس الثلاثاء، جائزة “أورانج” الإفريقية، عن كتابه “C’est beau la guerre”.

ويتحدث مؤلف “الحرب جميلة” عن قصة ممثل شاب، اضطر إلى مغادرة بلاده، بسبب حرب بين شعبها، وأضحى يعاني في مخيم للاجئين، لكنه وظف موهبته في التمثيل، للتخفيف عن رفاقه فيه.

وتكافئ جائزة “أورانج” للكتاب في إفريقيا، المنظمة بالشراكة مع المعهد الفرنسي، صاحب الرواية الفائزة بمبلغ مالي، يقدر بما يفوق 100 ألف درهم مغربي.

وتفوقت رواية الكاتب المغربي على 38 رواية من 14 بلدا، علما أن المسابقة المذكورة، تشترط أن تكون الروايات المشاركة صادرة بالفرنسية لمؤلف إفريقي، عن دار نشر مقرها في القارة السمراء.

يذكر أن يوسف أمين العلمي، نال عام 1999 جائزة أفضل قصة سفر يمنحها مركز “بريتيش كاونسل” لمؤلفات بالإنجليزية، وترجمت كتبه إلى لغات عدة.