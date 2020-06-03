أمينوكس يغني لجمهوره في “عرض افتراضي”

قدم الفنان الشاب أمينوكس، ليلة أمس الثلاثاء، عرضا غنائيا افتراضيا قصيرا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام.
وأطل أمينوكس على جمهوره، في بث مباشر، تواصل للساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قدم من خلاله أغانيه مباشرة.
وحول أمينوكس غرفته لمكان شبيه بالاستوديو، مستخدما تجهيرات صوتية من تساعده في تقديم العرض أمام متتبعيه.
ومن جهة أخرى، فتح أمينوكس الباب أمام معجبيه، لتقديم أغانيه بصوتهم، حيث أتاح إمكانية مراسلته للحصول على موسيقى أغانيه جاهزة من أجل تسجيل صوتهم عليها.
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