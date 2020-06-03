الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى إيطاليا

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف تسيير رحلات إلى مدينة البندقية الإيطالية، وستزيد عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن وميلانو وروما.
وأضافت شركة الطيران أنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى البندقية بدءً من 15 يوليوز المقبل.
وأوضحت أن عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن، وميلانو، وروما سيزيد، ويتم تسيير رحلات يومية إلى هذه المدن اعتبارا من 13 يونيو الجاري.
وكانت أنشطة الخطوط القطرية تأثرت مثل غيرها من الشركات العالمية بسبب جائحة كورونا، والإجراءات، التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.
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