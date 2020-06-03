لأول مرة.. دروس تلفزية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ورقمنة وتقريب لشهادات الإعاقة

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن وزارتها تعمل على تيسير إصدار شهادات الإعاقة، بعد انتهاء رقمنة هذا المجال.

وأكدت المصلي، خلال مداخلتها في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة عملت، خلال الفترة الأخيرة، على إنجاز نظام معلوماتي يمكن من تقريب الحصول على الشهادات لفائدة الأشخاص في وضع الإعاقة، خصوصا لوجود صعوبات لديهم في التنقل.

وأضافت المصلي، أن الوزارة انتهت من الاعداد لرقمنة الشهادات، إذ بات النظام جاهزا، ودخل مرحة الاختبارات التجريبية، على أساس أن يتم العمل به مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، ليتمكن المعنيون من الحصول عليها من الجهات، التي ينتمون إليها من دون التنقل إلى الرباط، كما كان معمولا به.

وأشارت المصلي، إلى أن الوزارة عملت على إنجاز دروس لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا حملات تحسيسية لفائدة أسرهم، وهي الدروس، التي ستيم إنطلاق بثها اليوم عبر التلفزة المغربية، مبرزة أن العمل جاء، أيضا، ليلبي حاجة الأسر إلى التكوين، والتحسيس في مجال رعاية الأشخاص في وضع الإعاقة، ومنبهة إلى أنه عمل أولي قابل للتطوير، والتحسين.