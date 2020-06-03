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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ المهرة يتفقد أعمال فتح الطرق المتضررة من سيول الحالة المدارية والان مع التفاصيل
الأربعاء 3 يونيو 2020
تفقد محافظ محافظة المهرة اليمنية الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم، سير الأعمال الجارية في فتح الطرقات المتضررة من السيول والأمطار إثر المنخفض الجوي الذي تأثرت به المحافظة خلال الأيام الماضية.
وأطلع المحافظ الجهود التي تقوم بها مؤسسة الطرق والجسور ومكتب الأشغال العامة في فتح الطرق أمام المركبات وحركة السير ومنها طريق الغيضة - حوف وطريق الغيضة - شحن.
كما اطلع المحافظ على أعمال فتح تحويلة وادي الجزع لمرور المركبات التي تنفذها مؤسسة الطرق والجسور وشملت الزيارة مناطق المحور و فوري ومحيفيف للاطلاع على الأضرار التي خلفتها السيول وجهود إصلاحها وصيانتها ، موجهاً بمضاعفة الجهود في إصلاح وصيانة بقية الطرق والخطوط المتضررة بما يُمكّن من انسيابية الحركة على الطرقات وتسهيل تنقل المواطنين.
وأشاد المحافط بالجهود المبذولة من قبل الجميع ، مبديا استعداده تقديم المزيد من الدعم وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل مؤسسة الطرق.
رافقه خلال الزيارة مدير عام مؤسسة الطرق والجسور م. عوض قويزان ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق
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