شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. النقيب يكشف عن جرائم ترتكبها ميليشيا الإخوان بحق المسافرين عبر شقرة والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 كشف المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، ومحور أبين، محمد النقيب، عن جرائم ترتكبها ميليشيا الإخوان بحق المسافرين عبر طريق شقرة بمحافظة ابين .

Advertisements وقال النقيب في منشور على حسابه في الفيسبوك، "ابتكرت مليشيات العدو الاخوانية الارهابية اسلوبا جديدا لإستغلال وساطة تسهيل حركة المارة من والى شقرة لإرتكاب جرائم بحق المارة انفسهم" . واضاف أن الميليشيات عمدت على السماح بعبور مركبات المارة من مناطق سيطرتها في غير الايام المتفق عليها ثم تطلق عليهم النار فور اقترابهم من الخط الدفاعي لقواتنا الجنوبية

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