رسمياً.. الدوري الاسباني سيستأنف من الشوط الثاني

وكانت المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، توقفت بعد الشوط الأول، عندما كان الفريقان متعادلين سلبيا، بسبب هتافات عنصرية من بعض مشجعي رايو فاليكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان، اليوم الأربعاء: "ستستكمل مباراة رايو فاليكانو وألباسيتي ضمن دوري الدرجة الثانية في الـ10 من يونيو من الشوط الثاني، بدون حضور الجماهير".

