السعودية والولايات المتحدة تبحثان جهود مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض – (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد، الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، - أن الجانبين استعرضا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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