زلزال يهز تشيلي بقوة 6.8 درجة

وقعت هزة أرضية بقوة 6.8 على مقياس ريشتر، اليوم الأربعاء، في مدينة أنتوفاجاستا إيطاليا تعيد فتح حدودها الداخلية والخارجية لإنقاذ السياحة ووفقا للمركز الأوربي لرصد الزلازل، فإن الهزة الأرضية وقعت قبالة السواحل بعمق 100 كم. ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، من بينها زلزال وقع في عام 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريشتر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019 .

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