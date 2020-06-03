شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا تعلن رفع الحظر عن السفر الى 29 دولة في الاتحاد الاوروبي والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 أعلنت الحكومة الألمانية ،اليوم الاربعاء، رفع الحظر عن السفر الى 29 دولة اعتباراً من 15 يونيو الجاري.

واوضح وزير الخارجية الالماني هايكو ماس عقب اجتماع للحكومة ،بان رفع الحظر سيشمل 26 دولة في الاتحاد الاوروبي اضافة الى ايسلندا والنرويج وسويسرا وليختشتاين. Advertisements وكانت قد اعلنت الحكومة الألمانية في مارس الماضي وقف السفر من والى 200 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وارتفعت عدد الاصابات بفيروس كورونا في المانيا الى 182370 ووفاة 8551 حالة، وتماثل 167300 حالة للشفاء من الفيروس

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