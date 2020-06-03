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30 وفاة و2171 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 3 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 579.   

 

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 2171 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 91182 حالة.   

 

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2369 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 68159.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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