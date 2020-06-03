قائد الصقور يفتح النار على اتحاد الكرة: الغاء الدوري جاء لإرضاء إدارات الأندية

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2020-06-03 | 15:34
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فتح قائد نادي القوة الجوية حمادي احمد، النار على الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً ان اتخاذ قرار الغاء الدوري جاء لإرضاء إدارات وجماهير الأندية
وكتب حمادي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، "مبروك للهيئة التطبيعية ، اول انجازاتها الغاء الدوري العراقي الممتاز لإرضاء الكثير من الادارات والجمهور، كنا نأمل خير في ( حجي اياد بنيان) ووزير الشباب والرياضة الكابتن ( عدنان درجال ) باستمرار الدوري لكن اكيد استسلموا لضغوطات بعض الادارات للإلغاء ، لانهم لم يكونوا منافسين على لقب الدوري، وهناك انتخابات مقبلة للاتحاد".
واضاف "شيء طبيعي يلغون الدوري، لذلك لو كنا مع اتحاد الملا عبد الخالق وعلي جبار وكامل زغير، اقسم لن يلغى الدوري وسيستمر، (9 مباريات فقط ويخلص الدوري وما دبرتوها)".
وتابع “لكي يعرف الجمهور الرياضي والكل يعلم الكل يعمل للمصلحة الشخصية ! والكل يعرف القوة الجوية المرشح القوي للدوري !! منو راح يلعب ابطال اسيا ؟؟ اكيد الشرطة !! وحق الجوية والنفط ضايع ؟ وحق اللاعبين والمدربين هم ضايع ؟ حق الادارات صار 8 أشهر".
يذكر ان العاشر من ايلول القادم سيكون موعدا لانطلاق منافسات الدوري الكروي المقبل.
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