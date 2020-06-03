تسجيل 2171 اصابة جديدة بكورونا في السعودية

وقالت وزارة الصحة⁩، في بيان لها اليوم الأربعاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها سجلت 2171 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 91182 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 30 مصابا بالوباء، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 شخصا، مؤكدة تعافي 2369 شخصا من فيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 68159 شخصا.

