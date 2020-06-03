مستشفى بأبوظبي يتعاون مع فريق طبي أمريكي لعلاج حالات كورونا الحرجة

الأربعاء 3 يونيو 2020

يعمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد مراكز الرعاية الصحية التابعة لشبكة مبادلة، على التعاون الوثيق مع مستشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إطار تبادل عالمي للمعرفة.



وفي إطار هذا التعاون وصل إلى أبوظبي فريق مكون من 40 متخصصًا قادمًا من الولايات المتحدة، وشمل الفريق ممرضات وأطباء ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية، لقضاء ستة أسابيع مع الفريق متعدد التخصصات في كليفلاند كلينك أبوظبي.

وإلى جانب تقديم الرعاية للمرضى ذوي الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، سيشارك مقدمو الرعاية الصحية أيضًا بعضًا من أهم الدروس المستفادة من التعامل مع هذه الجائحة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تلقي تحديثات حول التقدم الملحوظ في الفحص والعلاج الذي يجري تقديمه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وصرح الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي قائلاً: " إن هذه الأزمة الصحية الدولية تتطلب جهدًا تعاونيًا لمشاركة أفضل الممارسات وإيجاد العلاجات الأكثر فعالية لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونحن فخورون بالعمل مع خبراء في دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وشركة مبادلة في التصدي لهذه الجائحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ممتنون لتمكننا من مشاركة بعض من أهم الدروس المستفادة مع الزملاء من شبكة كليفلاند كلينك العالمية.

وجدير بالذكر أن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي قد تم تصنيفه كمستشفى من المستوى الثالث من قبل دائرة الصحة - أبوظبي لرعاية المرضى الذين يعانون من أشد الأعراض حدة.

من جانبه قال هيرب ويديمان، رئيس هيئة الأطباء لدى كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة: «أريد أن أشكر هؤلاء الأطباء الرائعين، الذين يرغبون في عبور المحيطات لمساعدة الناس. ومن خلال التعاون الوثيق، سوف تتمكن المستشفيات في مختلف أنحاء العالم من فهم هذا المرض على نحو أفضل والتوصل إلى أنجع السبل لعلاجه. ونحن ممتنون لحكومة وشعب أبوظبي على ترحيبهم واستعدادهم لمشاركة أفكارهم ورؤاهم معنا».