شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزي في ضحايا الحادث المروري بعقبة "عبدالله غريب" والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي لأسر وذوي ضحايا الحادث المروري المؤسف بعقبة "عبدالله غريب"، والذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص من مديريات الشحر والمكلا وغيل باوزير، وهم "صبري مبارك النوبي وخالد محمد زعبل "الشحر"، وفهد بن الشيبة "المكلا"، ورشدي بامطرف "غيل باوزير"، واصابة ثلاثة آخرين وهم عمر أمين حمدة وحسن صالح حمدة وسامي باحديج "من مديرية الشحر".

Advertisements وابتهل المحافظ الى المولى تعالى بأن يعصم قلوب أهلهم وذويهم بالصبر والسلوان، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويعجّل بشفاء المصابين. ووجه المحافظ الجهات المعنية في النقل والأجهزة العسكرية بتنظيم عملية المرور في العقبة خلال الأمطار والظواهر المناخية، داعياً المواطنين وسائقي المركبات الى أخذ الحيطة والحذر خصوصاً خلال هطول الأمطار وتدفق السيول، في الأودية والمرتفعات ومواقع تدفق السيول وأعماق البحر وأماكن تدني مستوى الرؤية

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