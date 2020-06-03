خبير مصري: أطماع تركيا في الموارد الليبية عقد الأزمة

الأربعاء 3 يونيو 2020

كشف خبير مصري أن "أطماع تركيا في الموارد الليبية، عقد الأزمة.



وذكر الدكتور أحمد قنديل الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة (حكومي) قال إن "البيان المشترك الإماراتي – المصري يعكس حرص الدولتين على إعلان موقفهما بشكل واضح وعلني، والذي يتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وعدم تركها ساحة ومرتعا للإرهابيين، وحل الصراع بالوسائل السياسية".

وأردف قنديل في تصريح نشره موقع ـ"العين الإخبارية": "البيان المشترك يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، ويؤكد على المبادئ الأساسية في حل الأزمة الليبية، بإعادة الاستقرار والأمن للبلاد".

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وحذر قنديل من تقاعس المجتمع الدولي في الرد القوى على التدخل العسكري التركي في ليييا؛ قائلا: "صمت المجتمع الدولي يخلق بؤرة للفوضى، ويسمح بتشكيل بؤرة للإرهابيين في المنطقة، وفرصة سانحة لهم للانتشار في أوروبا".

ونبه الخبير المصري أن "أطماع تركيا في الموارد الليبية، كانت من العوامل الرئيسية في اشتعال الموقف مرة أخرى بالبلاد، وتعقيد الأزمة".

وزاد : "ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على تركيا للانسحاب الفوري؛ ومنح الأطراف الليبية فرصة لاستئناف الحوار السياسي، واستعادة الاستقرار في البلاد وإعادة بناء المؤسسات الليبية".

وأكد قنديل على "ضرورة مواجهة الصلف والعناد التركي بموقف دولي واضح وحاسم وثابت حتى لا تتمادى في أطماعها التي لن تقف عند الحدود الليبيبة، خاصة مع تحركاتها للتنقيب عن الغاز بشرق المتوسط