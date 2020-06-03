شكرا لقرائتكم في إيران.. حجاب يطيح بمسؤول ومدح مطرب أيضاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في إيران يمكن للحجاب أن يطيح بمسؤول يعمل في وزارة الرياضة لأن ابنته لم تلتزم "خارج البلاد"، وحتى مدح مطرب أيضاً قد يعزل رئيس قسم للفنون كما حصل في محافظة الأهواز.

وفي التفاصيل، كشف مسؤول في اتحاد الشطرنج الإيراني أن وزارة الرياضة ضغطت عليه للاستقالة من جميع أنشطته الرياضية لأن ابنته "لم تحترم الحجاب الإلزامي".

ويشغل كيومارس بيات، المالك السابق لنادي "سبيد رود رشت " لكرة القدم، منصب رئيس اتحاد الشطرنج في محافظة جيلان منذ 12 عاما.

واتهمت السلطات ابنته شهرة، وهي مدربة بارزة للحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، بعدم مراعاة الحجاب في بطولة العالم للنساء في يناير 2020 في شنغهاي وفلاديفوستوك، بالرغم من أنها لم تعد إلى إيران بعد المباراة.

شهرة بيات

وقال بيات في بيان "إذا خلصت وزارة الرياضة إلى أنها ستربح بإقصائي وتعيين مرشحها على رأس اتحاد الشطرنج الإيراني، فستكون تلك صفحة ذهبية في سجلي المشرف إذا رأت الوزارة أن غيابي في الانتخابات هو سبب نجاحها السياسي".

يذكر أن شهرة البالغة من العمر 32 عاما، كانت للمرة الأولى، الحكم الرئيسي في كأس العالم للشطرنج في روسيا، كما شغلت لفترة طويلة منصب سكرتيرة اتحاد الشطرنج الإيراني.

Advertisements

خوف من الانتقام

وبعد قرارها بالبقاء في الخارج وطلب اللجوء إلى المملكة المتحدة، قالت بيات لإذاعة "بي بي سي 4" في يناير 2020، إنها تخشى العودة إلى إيران لأنها قلقة من الانتقام بسبب الاحتجاج على قانون الحجاب الصارم المفروض من قبل السلطات.

كما قالت في حينه إنه بالرغم من أنها كانت ترتدي وشاحها في البطولات، لكنها مستاءة من ذلك. وأضافت: "يجب أن يكون للناس الحق في اختيار الطريقة التي يريدون ارتداء الملابس بها ولا يجب إجبارهم". وتابعت: "لو عدت إلى إيران، لكانوا قد عاقبوني بالسجن و75 جلدة وربما صادروا جواز سفري".

شهرة بيات

إلى ذلك، أضافت "أن وضع حقوق الإنسان في إيران كارثي"، مضيفة أن "النساء الإيرانيات ما زلن يقاتلن لدخول الملاعب. وليس للمرأة الإيرانية الحق في ركوب الدراجات وحتى اختيار ملابسها. تحتاج النساء الإيرانيات إلى دعم عالمي. الحياة صعبة جدا تحت المضايقات اليومية. آمل أن تتحرر المرأة الإيرانية في المستقبل".

وبعد حوالي 6 أشهر من الخلاف حول حجاب شهرة بيات، قال والدها إن السلطات تلاحقه، مؤكداً أن السبب الوحيد وراء ممارسة "الضغط السياسي" عليه هو قرار ابنته بالبقاء خارج إيران.

دعوة مطرب إيراني

وفي سياق شبيه، عزل شهاب الدين طباطبائئ، رئيس قسم الفنون في محافظة الأهواز، من منصبه، بسبب مدحه المطرب الإيراني "معين" الذي یقيم خارج البلاد وفق ما أفادت شبكة "إيران إنترناشيونال" الأربعاء.

هذا وكان طباطبائي امتدح المطرب في بث مباشر على تطبيق "إنستغرام"، قائلاً: "لو كنت مكان روحاني لدعوت معين إلى إيران"

إلا أن تلك الجملة كانت كفيلة على ما يبدو بعزله من منصبه!