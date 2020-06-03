شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب" يطالب "البحوث الاجتماعية" بإعداد دراسة لما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، أهمية البحث العلمي والمسؤلية الملقاة على عاتق الجهات البحثية في مصر، لاسيما في ظل جائحة كورونا "كوفيد- 19"، مطالبا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإجراء دراسات وأبحاث متعلقة بما بعد أزمة كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للمركز القرني للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالي الجديد 2020/2021. Advertisements وقال القصبي، إن الدولة التي ستكون مستعدة لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، هي التي ستنطلق في النجاحات علي جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، مشددا علي أهمية بحث الاستفادة من تجربة الأزمة الصحية التي يمر بها العالم ودراسة النقاط الايجابية وتجنب السلبيات، مضيفا : لديكم في المركز مهمة شديدة الأهمية، ندعمكم فيها وننظر نتائج طيبة. وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، علي أهمية زيادة الوعي لدي المواطنين بضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والمرور من هذه الازمة بسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "تضامن النواب" يطالب "البحوث الاجتماعية" بإعداد دراسة لما بعد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.