بالفيديو.. الحرس الوطني الأمريكي ينتشر بآلياته العسكرية في «لوس أنجلوس»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو وثقته مواطنة أمريكية لانتشار قوات الحرس الوطني الأمريكي بآلياته العسكرية في شارع هوليود الشهير بمدينة لوس أنجلوس. وكانت مدينة لوس أنجلوس قد شهدت مظاهرات وأعمال شغب بين محتجين وعناصر من الشرطة الأمريكية احتجاجاً على مقتل الأمريكي “جوروج” فلويد” ذو الأصول الأفريقية، بعدما جثى أحد أفراد الشرطة بركبته على عنقه مما تسبب في وفاته.

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