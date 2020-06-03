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أكثر من ألف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

أكثر من ألف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

متابعات_ الخليج 365

سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الثلاثاء أكثر من ألف وفاة جرّاء ّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

 

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 00,30 ت غ) الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 1081 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 106.180 شخصاً.

 

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، فبلغ مساء الثلاثاء 1.831.435 مصاباً، بحسب المصدر نفسه.

 

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والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19، إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

 

وأودى الفيروس الفتّاك بأرواح 379.585 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 00,30 ت غ الأربعاء.

 

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء.

 

لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليلياً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب، وذلك احتجاجاً على مقتل رجل أسود أعزل اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

 

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