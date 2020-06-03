مادورو وجوايدو يتفقان رسميا على مكافحة كورونا بفنزويلا

أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة أنّ الرئيس نيكولاس مادورو، اتّفق مع زعيم المعارضة خوان جوايدو على تنسيق الجهود لتوفير موارد مالية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في بلدهما.



وجاء في وثيقة رسمية تلاها عبر التلفزيون الحكومي وزير الإعلام خورخي رودريغيز أنّ الطرفين اتفقا على التنسيق في ما بينهما لتأمين موارد مالية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لتعزيز قدرة فنزويلا على التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ.

وأكّد معسكر جوايدو في بيان "توقيع خطة تعاون تقني للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا".

بدوره أكّد متحدّث باسم منظمة الصحّة للبلدان الأميركية لفرانس برس إبرام هذا الاتفاق من دون إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول إنّ "منظّمة الصحة للبلدان الأمريكية تتّخذ خطوات لدعم تنفيذه".

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ووقّع الاتفاقية كلّ من كارلوس ألفارادو وزير الصحّة الفنزويلي وخوليو كاسترو مندوباً عن البرلمان بالإضافة إلى ممثّل عن منظّمة الصحة للبلدان الأمريكية.

ووفقاً للنصّ الذي تلاه وزير الاتصالات فإنّ "الطرفين يقترحان العمل بطريقة منسّقة، بتنسيق ودعم من منظمة الصحة للبلدان الأميركية، في سبيل البحث عن الموارد المالية التي ستسهم في تعزيز قدرات البلد على الاستجابة" للوباء.

والاتفاق الذي تم توقيعه الإثنين في كراكاس ينصّ على إجراءات "ذات أولوية" لمكافحة الوباء، بما في ذلك الكشف عن الإصابات النشطة بكوفيد-19 واليقظة الوبائية وعلاج المصابين في الوقت المناسب.

ولم تتّضح في الحال تفاصيل الاتفاق، لكنّ معسكر غوايدو أورد في بيانه مؤشرات تدلّ على أنّ الأموال التي سيتم جمعها لمكافحة الوباء لن تذهب إلى حكومة مادورو بل ستتلقاها منظمة الصحّة للبلدان الأميركية ومنظمات دولية أخرى.

وسجّلت فنزويلا رسمياً 1819 مصاباً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 18، لكنّ منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش تؤكّد أنّ هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع.