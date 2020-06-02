خسوف شبه الظل للقمر بسماء السلطنة الجمعة

مسقط ـ العمانية: أعلنت الجمعية الفلكية العمانية أن سماء السلطنة ستشهد يوم الجمعة القادمة الخامس من يونيو خسوف شبه الظل للقمر يبدأ في الساعة 21:46 فيما ستكون ذروته الساعة 23:24 وينتهي عند الساعة 1:04 فجر السبت.

وأوضح إبراهيم بن محمد المحروقي رئيس قسم رصد الأهلة بدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية أن حدوث هذا النوع من الخسوف بسبب دخول القمر في منطقة شبه الظل للأرض وليس الظل الحقيقي ويتسبب بخفوت 10٪ من إضاءة القمر وقد لا يُلاحظ بالعين المجردة، لذلك يطلق عليه بالخسوف الكاذب.

وأضاف سيشاهد خسوف شبه الظل في معظم آسيا؛ وأوروبا، وإفريقيا، وأستراليا، والمحيط الهندي، والقطب المتجمد الجنوبي وأجزاء بسيطة من الأميركيتين، موضحا أن خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما تقع الشمس والأرض على استقامة واحدة، وتكون الأرض في المنتصف، فتحجب أشعة الشمس عن القمر، ولا يحدث الخسوف إلا عندما يكون القمر في طور البدر.

وأوضح إبراهيم المحروقي أن سماء السلطنة ستشهد هذا العام كذلك عددا من الظواهر الفلكية ففي يوم 21 يونيو سيحدث كسوف الشمس الحلقي النادر، وفي الرابع من يوليو سيحدث خسوف شبه الظل، وفي يوم 29 نوفمبر سيحدث أيضا خسوف شبه الظل، كما سيحدث أيضا في بعض دول العالم بتاريخ 14 من ديسمبر كسوفٌ كلي للشمس، لكنه لن يشاهد هذا الكسوف من السلطنة.