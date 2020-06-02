شكرا لقرائتكم خبر عن انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد في كابل والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد وزير أكبر خان في الحي الدبلوماسي في العاصمة حيث يوجد الكثير من السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى، ما ادى إلى اصابة ثلاثة أشخاص وفق التقارير الأولية".
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