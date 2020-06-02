وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 166 في الكرخ.

- حي العامل/١٩ اصابة

- المنصور/ ٤ اصابات

- الاعلام/ ١ اصابة

- حي الجامعة/١٠ اصابات

- الحرية/ ١٨ اصابة

- العطيفية/ ١ اصابة

- حي العدل/ ٣ اصابات

- البياع/ ٨ اصابات

- الكاظمية/٢٧ إصابة

- رحمانية الكرخ/٣ اصابات

- التاجي/ ١ اصابة

- الشرطة الخامسة/٣ اصابات

- الشعلة/٥ اصابات

- السيدية/٥ اصابات

- ابو دشير/ ٢ اصابات

- التراث/ ٣ اصابات

- الحارثية/ ١ اصابة

- اليرموك/ ٢ اصابة

- المواصلات/ ١ اصابة

- الدورة/ ٩ اصابات

- حي الجهاد /٤ اصابات

- المحمودية/٣ اصابات

- العامرية/ ١ اصابة

- الغزالية/ ٢ اصابة

- الشالجية/ ٣ اصابات

- چكوك/ ٢ اصابة

- الطوبجي/ ٣ اصابات

- الصالحية/ ١ اصابة

- الخضراء/١ اصابة

- جانب الرصافة/ ١٧ اصابة

- واسط/ ١ اصابة

- كربلاء/١ اصابة

- العمارة/ ١ اصابة

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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