شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 20 حالة وفاة و519 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم "الثلاثاء" عن تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7387 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 20حالة وفاة.



وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 235 حالة بعد تسجيل 20 حالة "الثلاثاء" ، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3508 بعد تسجيل 233 حالة شفاء اليوم ايضا.

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