النمسا: البلاد تتعافى تدريجيًا من الخسائر الاقتصادية لكورونا

أكدت وزيرة العمل النمساوية، كريستين أشباخر، أن البلاد تتعافى تدريجيا من الخسائر الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث انخفض عدد العاطلين على أثر حصول 45 ألف شخص على فرصة عمل جديدة، حيث كان عدد العاطلين عن العمل قد سجل 517 ألف شخص في مايو الماضي.
مايو الماضي كان أعلى بنحو 174 ألف شخص مقارنة مع مايو من العام السابق، مشيرة إلى أن معدل البطالة في النمسا سجل 11.5 في المئة.
وقالت وزيرة العمل، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الاقتصاد مارجريت شرامبوك، إن عدد العاطلين عن العمل في
وأضافت الوزيرة أن تخفيف قيود الإغلاق أدى إلى حدوث انتعاش نسبي في الاقتصاد وتراجع التوترات في سوق العمل، مشيرة إلى أن سوق العمل تتعافى تدريجيًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا بلغ ذروته في منتصف أبريل الماضي بتسجيل 588 ألف عاطل، وهو رقم قياسي منذ عام 1945، لافتة إلى أنه قبل إغلاق البلاد بسبب كورونا في منتصف مارس الماضي كان هناك حوالي 400 ألف شخص في النمسا دون عمل.
من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد مارجريت شرامبوك، في مؤتمر صحفي، إنه حتى الآن خصصت الحكومة النمساوية حوالي 12 مليار يورو لتوفير فرص عمل للمواطنين على المدى القصير للتغلب على تداعيات جائحة كورونا.
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