عكاشة: محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي تبلغ 100 مليار جنيه لأول مرة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،إن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك وصلت إلى 100 مليار جنيه وهو إنجاز غير مسبوق في القطاع المصرفي المصري.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري هو أول من وضع خططا بعيدة المدى لتطوير خدماته للتجزئة المصرفية نتج عنها تنوع فريد في الأوعية الادخارية والشهادات وبطاقات الدفع الإلكترونية التي تتباين لتتيح المرونة في تلبية مختلف احتياجات العملاء.

وأوضح أن كان النمو المطرد والتوسع والتنوع الذي يحققه البنك الأهلي في مجالات التجزئة المصرفية سببا في حصول البنك على تلك جائزة جائزتي "أفضل بنك مصري في مجال التجزئة المصرفية.

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ومنحت مجلة The European العالمية البنك الأهلي المصري جائزتي "أفضل بنك مصري في مجال التجزئة المصرفية، وأفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية " في مصر لعام 2020.

وأعرب عكاشة، عن سعادته بالجوائز الصادرة عن إحدى المجلات العالمية التي تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل في العالم في مجالات عدة ومن أهمها القطاع المالي والمصرفي.

وأشاد بفرق العمل المحترفة والمدربة التي تنتمي للبنك الأهلي المصري والتي أهلت بجهودها وتفانيها حصول البنك على تلك الجوائز بشهادة خبراء التقييم العالميين، من خلال تقديم أعلى درجات الجودة في الخدمات والمنتجات المصرفية.

ويضع البنك استراتيجيات طموحة لتطوير منظومة خدماته سواء في مجال التجزئة المصرفية أو في مجال التوسع الرقمي الذي يعد من أهم أولويات البنك في السنوات الأخيرة من أجل تدعيم خطط الدولة نحو التحول الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد، بحسب عكاشة.