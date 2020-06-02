مصر تناقش خطة لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران

الثلاثاء 2 يونيو 2020

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، حضره وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة.



ووفقا لبيان، نشره مجلس الوزراء المصري على حسابه على موقع فيسبوك، فإن العناني عرض خلال الاجتماع الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في القاهرة والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والساحل الشمالي.

وسلط الوزير الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر فالقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء ثم مطروح والساحل الشمالي.

وأشار إلى أنه تم إعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وأفلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إرسالها لكل الأسواق السياحية بالخارج.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي قامت بعض الدول باتخاذها لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران المدني، للوقوف على مدى نجاح التجارب وتطبيق الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الإمكانات والقدرات السياحية في مصر.

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وعرض وزير الطيران الاستعدادات والإجراءات التى تم تنفيذها بالمطارات المختلفة، لاستئناف حركة الطيران، حيث تم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميا، ويتم حاليا تشغيل الطيران الداخلى بعدد من الرحلات بكفاءة عالية.

وكلف رئيس الوزراء بعرض خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الصدد.

ولم تشر صفحة رئاسة مجلس الوزراء إلى أية مواعيد مقترحة لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.

وأعلنت مصر منتصف مارس الماضي تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية تزايدا في عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا. وحتى يوم أمس سجلت مصر 1005 حالات وفاة و26384 حالة إصابة، تعافت منها 6297 حالة.