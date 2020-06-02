الخليج 365 تنشر مسودة اعادة تمويل بنود موازنة 2020

تنشر الخليج 365، بالوثائق مسودة اعادة تمويل بنود الموازنة العامة للعام الحالي 2020. وتتضمن الوثائق التي قدمها مجلس الوزراء مناقشة الامور المالية واعادة ترتيب بنود الموازنة.

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