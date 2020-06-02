'كائنات من طين' تحلق في فضاء الفن العراقي

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الثلاثاء، على اطلاق معرض الكتروني من بغداد حمل عنوان "كائنات من طين".
وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 ، نسخة منه، ان "هذه المرة نطلق الفن التشكيلي المطعم بالاكاديمية العلمية للفن التشكيلي العراقي ليحاكي الذائقة الفنية الاصيلة بتحويل الطين الى مفخرة النحت العراقي الذي يتجلى ليثري الفضاء الالكتروني بتجارب ناضجة تستحق الثناء".
وأضاف العبادي أن "المعرض للنحات ايهاب احمد والذي حمل عنوان كائنات من طين، ضم لوحات جسدت لاعمال نحتية من الطين بواقع ٤٨ عملا حولت الطين الى جمالية عبر فيها الفنان عن مخيلته الفنية والابداعية".
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