رئيس وزراء اليمن: الحوثي يرفض كافة مبادرات مواجهة كورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/2 05:48 م بتوقيت أبوظبي
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد أن مليشيات الحوثي ترفض كافة المبادرات لمواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء اليمني، الثلاثاء، أمام مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا".
وقال معين عبدالملك إن ثلثا اليمنيين محتاجون للمساعدة، لافتاً إلى أن معركتهم هي معركة البقاء اليوم.
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية تمارس فسادا وتلاعبا على منظمات الإغاثة، متهماً إياها بنهب أموال الدولة.
وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن الكارثة تفوق قدرة الحكومة وتستدعي تدخلا عاجلا.
ويستهدف المؤتمر زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.
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