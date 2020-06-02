"الهجرة" تدفع بوزير داخلية البوسنة لاستقالة وشيكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم وزير الداخلية البوسني فهرودين رادونيتش التقدم باستقالته بسبب عدم رضاه عن سياسة الهجرة في البلاد والفساد.



وترتبط قضية الفساد بوجود معارضة لإجراء تحقيق بشأن شراء أجهزة تنفس صناعي بها عيوب لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رادونيتش لشبكة كليكس دوت با، الثلاثاء، إن كبار المسؤولين "لا يفهمون التهديد الأمني" المتمثل في تكدس المهاجرين في البوسنة لمحاولة العبور إلى كرواتيا.

وتشير إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ما لايقل عن 7200 مهاجر عالقون في البوسنة، أغلبيتهم على طول الحدود مع كرواتيا في شمال غرب البلاد.

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وأوضح الوزير أن عدد المهاجرين مازال كبيرا، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية لا تقوم بأي شيء تقريبا لحل المشكلة، تاركة لسلطات البلدية كل الأمور من أماكن الإيواء المكتظة بالمهاجرين إلى المشاكل الأمنية .

وكان رادونيتش من أبرز المحذرين من احتمال اختباء متطرفين بين الأعداد الكبيرة للمهاجرين.

وأوضح أن عناصر بالحكومة أوقفت محاولته لإجراء تحقيق شامل بشأن الحصول على أجهزة تنفس صناعي بقيمة 10.5 مليون مارك بوسني (6 ملايين دولار) اتضح أنها بها عيوب.