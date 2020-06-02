شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. تسجل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 298 حالة والإصابات إلى 5173 حالة.

Advertisements ونشرت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، التقرير الوبائي الأخير الذي أوضح تسجيل 12 حالة وفاة جديدة و 147 إصابة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية. وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1522 بعد تعافي 99 شخصا، وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

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