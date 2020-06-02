واشنطن: إقليم كردستان سيشارك في الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

أكد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، الثلاثاء، مشاركة إقليم كردستان في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي من المقرر انطلاقه الشهر الحالي، فيما شدد رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني على ضرورة أن تصب نتائج الحوار في مصلحة جميع مكونات العراق.
ولفت تولر، وفقاً للبيان، إلى "أهمية الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق والذي من المقرر أن ينطلق الشهر الحالي"، مؤكداً أن "إقليم كردستان سيشارك فيه وسيكون جزءاً منه".
ومضى إلى القول: "نبذل كل ما في وسعنا من أجل مساعدة العراق وإقليم كردستان، وخصوصاً في تجاوز الظرف الاقتصادي العصيب الحالي نتيجة تبعات فيروس كورونا".
من جانبه، شدد البارزاني على "أهمية مشاركة إقليم كردستان في الحوار الاستراتيجي المزمع بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكداً على "ضرورة أن تصب نتائجه في المصلحة العامة لمكونات العراق كافة".
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