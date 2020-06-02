واشنطن: إقليم كردستان سيشارك في الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

وقال مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل، اليوم، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأميركي في أربيل ستيفن فاغن، بحث آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين كردستان والولايات المتحدة".ولفت تولر، وفقاً للبيان، إلى "أهمية الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق والذي من المقرر أن ينطلق الشهر الحالي"، مؤكداً أن "إقليم كردستان سيشارك فيه وسيكون جزءاً منه".

ومضى إلى القول: "نبذل كل ما في وسعنا من أجل مساعدة العراق وإقليم كردستان، وخصوصاً في تجاوز الظرف الاقتصادي العصيب الحالي نتيجة تبعات فيروس كورونا".

من جانبه، شدد البارزاني على "أهمية مشاركة إقليم كردستان في الحوار الاستراتيجي المزمع بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكداً على "ضرورة أن تصب نتائجه في المصلحة العامة لمكونات العراق كافة".