كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أول دولة تلغي رحلات الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، الحج هذا العام، بالنسبة لمسلمي هذه الدولة التي تعد أكبر الدول الإسلامية سكانا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام بسبب بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر، حسبما قال فخر الرازي، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي.

ويذكر أن مئات الآلاف من الإندونيسيين يخرجون سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية.

وكانت إندونيسيا تطبق نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما، وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وكشفت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، أن حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام تبلع 221 ألف حاج، وأن 90 بالمئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

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وقد صرحت السلطات السعودية، مؤخرا بأن الحج والعمرة هذا العام معلقان لحين إشعار آخر.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز المليون، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من خمسة مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.