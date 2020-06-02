تونس.. أول دولة عربية تعلن موعد فتح حدودها

أعلنت تونس، الاثنين، أنها ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وذكرت الحكومة التونسية أيضا أنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس.
وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.
وتوقعت تونس أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4.3 بالمئة هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في عام 1956.
وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.
وخففت تونس، على مدى الأسبوعين الماضيين، إجراءات العزل العام، إذ قللت ساعات حظر التجول الليلي وعاد الطلاب للمدارس الآن.
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