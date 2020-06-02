الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا يرفع الحصيلة لـ630

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية.

وأفادت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحفي بأن الإصابتين الجديدتين هما لطفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة 25 عاما، جراء مخالطتهما لمصابين سابقين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 630، من بينها 5 حالات وفاة و527 حالة تعافي.

وتتوزع الإصابات على محافظات القدس 23 حالة، والخليل 17 حالة، وقلقيلية 16 حالة، والمحافظات الجنوبية قطاع غزة 42 حالة.

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ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات النشطة (التي لا تزال مصابة) يبلغ 101 إصابة، منها 22 داخل مدينة القدس وإصابة واحدة في ضواحيها، و21 في محافظة الخليل، و15 في قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.

وتبلغ نسبة حالات التعافي 84% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، فيما يبلغ عدد المتواجدين في الحجر المنزلي 19721 مواطنا ومواطنة.

يشار إلى أن 8 محافظات لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهي: نابلس، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وسلفيت، وطوباس، وأريحا والأغوار، وجنين، وبيت لحم.