كورونا: تعطيل الدراسة لليوم الثاني في ثانوية بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعطلت الدراسة في المدرسة الثانوية على اسم د. هشام أبو رومي، في مدينة طمرة، بسبب جائحة كورونا لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في طمرة، أنه "لغاية هذه اللحظة لم تصدر نتيجة فحص الطالب (مشتبه بالإصابة بفيروس كورونا)، وعلينا أن نتعظ من نتائج العدوى بمدرسة ‘هغيمناسيا’ العبرية في القدس، ومدرسة أخرى بالخضيرة، ولا نستعجل بالعودة للمدرسة".

وأكدت اللجنة أنه "تم تمديد تعطيل التعليم بالمدرسة الثانوية، د. هشام أبو رومي، إلى أن يتم ظهور نتيجة الفحص. نرجو من الله السلامة لجميع طلابنا ومعلمينا".

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وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في ثانوية د. هشام أبو رومي، عنان أبو الهيجاء، إن "تعطيل الدوام جاء كخطوه وقائية. الطالب أجرى فحص كورونا ولم تصدر النتيجة بعد. لذلك ومن باب الحذر رأينا من المناسب أخذ الحذر وعدم إرسال طلابنا إلى المدرسة".

وفي هذا السياق، صرحت بلدية طمرة، أنه "حتى هذه اللحظة لم تردنا أخبارا مؤكدة من الجهات الرسمية التي تمدنا بالمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا. ننوه أن الإصابة المحتملة غير مؤكدة وننتظر التقرير الرسمي لوزارة الصحة. سنعلم الجمهور فورا بكل جديد".

وأضافت أن "الحذر واجب، الالتزام بالتعليمات واجب، لا تعرضوا حياتكم للخطر".