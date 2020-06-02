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وفيات كورونا تتخطى 10 آلاف في المكسيك

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات تتخطى 10 آلاف في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن في المكسيك عشرة آلاف أمس الاثنين بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 237 وفاة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 10167 وقفز عدد الإصابات إلى 93435 بتسجيل 2771 حالة جديدة لكن مسؤولي الصحة قالوا إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

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