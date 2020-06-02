'تويتر' يدخل على خط الاحتجاجات في أميركا

وقال المتحدث إن الحساب "انتهك سياسة الموقع وسياسة البريد العشوائي، وتحديداً عبر إنشاء حسابات وهمية"، مؤكداً أن "تغريداته تحرض على العنف".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد حركة "أنتيفا" ووصفها بـ"الإرهابية"، وأكد أنها تقف وراء أعمال العنف وتدمير الممتلكات التي وقعت على هامش الاحتجاجات.



إلى ذلك، فقد تصدرت خلال الساعات الماضية، هاشتاغات على موقع "تويتر" على مستوى العالم تقول إن هناك "تستراً وتعتيماً" على المظاهرات في واشنطن، وإن المتظاهرين يتم "إسكاتهم بطريقة ما"، وأن هناك مشاكل في خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة.

وأكد موقع "تويتر" أنه أزال هذه الهاشتاغات من "الأكثر تداولا" بسبب ملاحظته أنها "منسقة وتهدف إلى حرف مسار الاحتجاجات"، مضيفاً أنه علق مئات الحسابات الوهمية التي ساعدت في انتشار هذه الهاشتاغات "المضللة"، وفقاً لقناة "الحرة".



من جانبها، أشارت "NetBlocks"، وهي مجموعة غير ربحية تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إلى أنها لم تجد أي مؤشر على حدوث خلل في الإنترنت ضمن واشنطن خلال الـ 48 ساعة الماضية.