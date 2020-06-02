شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 6 ملايين مصاب بكورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 6 ملايين و 259 ألف حالة.

Advertisements وبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى أمس الاثنين 6 ملايين و259 ألف و854 حالة. وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة بالفيروس حول العالم بلغت 373234 حالة وفاة.

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