انخفاض الإصابات بكورونا في الصين بعد يوم من الارتفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أول يونيو انخفاضا من 16 إصابة في اليوم السابق.



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وجميع الإصابات حالات عدوى وافدة وهي لمسافرين قادمين من الخارج.

وسجل بر الصين الرئيسي عشر إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض، فيما بلغ عددهم 16 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.